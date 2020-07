VIDEO MILAN NEWS – Si è appena conclusa Lazio-Milan, gara valida per la 30^ giornata di Serie A. A fine match sui social ecco il video di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero che ha come sempre esultato esprimendo tutta la propria gioia in occasione dei tre gol che sono valsi uno splendido 3-0 per il Milan contro la Lazio. Una prestazione da incorniciare. Ecco le reazioni.

