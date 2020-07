LAZIO-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna subito in campo con Lazio-Milan, 30^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci da un pareggio che sa di sconfitta contro la SPAL e i biancocelesti non sono certamente l’avversario migliore. Tuttavia, Stefano Pioli è apparso sereno e disteso in conferenza stampa oggi, come di consueto alla vigilia, consapevole del fatto che comunque la squadra vive un buon momento di forma. Nella video news il riassunto delle sue parole. Per leggerle tutte VAI ALLA NOTIZIA >>>

