VIDEO MILAN NEWS – Da poco è finita Lazio-Milan, gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Una grande vittoria per i rossoneri, che si impongono per 0-3 all’Olimpico. Brillano tutti nella formazione di Stefano Pioli, ma abbiamo provato a scegliere i cinque rossoneri migliori. Eccoli in questa video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓