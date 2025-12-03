PIANETAMILAN i nostri video Lazio-Milan, Allegri: “Domani deciderò la formazione. Coppa Italia un obiettivo” – VIDEO
Lazio-Milan, Allegri: “Domani deciderò la formazione. Coppa Italia un obiettivo” – VIDEO
01:29
Alla vigilia di Lazio-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a MilanTV: le sue parole
Manca ormai davvero poco al big match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Domani sera allo Stadio Olimpico le due formazioni si sfideranno: ecco le parole di Allegri, rilasciate a MilanTV, alla vigilia del match.