VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, in apprensione per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Diavolo uscito malconcio, al 38′ del primo tempo, dal prato verde dell’Olimpico di Roma in occasione di Lazio-Milan 0-3 di ieri sera. Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa su Calhanoglu in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓