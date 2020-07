VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in sala stampa al termine di Lazio-Milan 0-3, match disputato allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Ovviamente, dinanzi una platea vuota per via delle rigide regole di contrasto alla diffusione del CoVid_19, Pioli ha preferito prenderla con filosofia: la sua reazione in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓