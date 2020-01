VIDEO LAZIO – Dopo gli elogi ricevuti dopo la vittoria contro la Juventus in Supercoppa Italiana, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha gettato acqua sul fuoco per tenere la concentrazione alta in vista della gara di campionato contro il Brescia. Umiltà è la parola d’ordine per il tecnico. Ecco le sue parole.

