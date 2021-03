Laura Pausini, cantante e tifosa del Milan, festeggia una vittoria

Laura Pausini, cantante di fama internazionale e tifosa del Milan, ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale del 2020 con ‘Io Sì‘ da ‘La vita davanti a sé‘ di Edoardo Ponti. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ ecco come ha festeggiato la Pausini.