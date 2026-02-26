PIANETAMILAN i nostri video L’assessora allo sport Riva: “I lavori per lo stadio proseguono. Milan? Testa a Cremonese e Derby” | PM
Alla presentazione di Fuori Campo è intervenuta anche Martina Riva, Assessora Sport. Millan, stadio e non solo. Ecco le sue parole
Alla presentazione di Fuori Campo, che si è tenuta oggi a Palazzo Marino, è intervenuta anche Martina Riva, Assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Milan, stadio, Olimpiadi e non solo. Ecco il video dal nostra inviato Stefano Bressi.