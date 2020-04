VIDEO ATALANTA – Josip Ilicic, fantasista sloveno classe 1988, ha segnato finora 21 gol in 29 gare in questa stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Uno ‘score‘ sensazionale al quale Ilicic ha anche aggiunto 9 assist in tutte le competizioni. Rivediamo, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, i 5 gol più belli realizzati dall’ex Palermo e Fiorentina nel campionato 2019-2020.

