PIANETAMILAN i nostri video La Top 11 del girone di andata in Serie A: ecco chi c’è del Milan di Allegri
ULTIME MILAN NEWS
La Top 11 del girone di andata in Serie A: ecco chi c’è del Milan di Allegri
Ecco la Top 11 del girone di andata del campionato di Serie A 2025-2026 secondo i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport'. Guarda il video
Ecco la Top 11 del girone di andata del campionato di Serie A 2025-2026 secondo i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport': l'hanno stilata nel corso dell'ultima puntata del podcast della 'rosea', 'La Tripletta'. Chi c'è del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica, oltre al 'Maestro' Luka Modrić? Guarda il video per scoprirlo