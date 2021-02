Calciomercato di gennaio: sogni, speranze e acquisti record

Dal gennaio 2000 ad oggi il calciomercato invernale ha visto andare a buon fine dei colpi molto costosi. Nella Top 10 degli acquisti più onerosi del mercato una volta definito ‘di riparazione‘, ben 4 sono stati fatti dal Milan, in epoche diverse. Vediamoli tutti in rassegna in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.