La quota scudetto di Allegri: ma quante volte ci ha preso in passato?
Massimiliano Alllegri si diletta spesso con i numeri e col tentativo di azzeccare le quote Scudetto e Champions
Dalla quota-scudetto ai punti necessari per qualificarsi alla Champions: Allegri tenta di dare i numeri finali del campionato di Serie A. Quante volte ci ha preso in passato. Ecco i dettagli da Gazzetta.it.