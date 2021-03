La Juventus di Pirlo fuori dalla Champions: social scatenati | VIDEO

Juventus fuori dalla Champions: social in delirio!

Niente da fare per la Juventus di Andrea Pirlo. Nonostante il 3-2 interno contro il Porto, maturato dopo i tempi supplementari all’Allianz Stadium, i bianconeri sono eliminati dalla Champions League per la regola dei gol in trasferta. La Juventus, così come era successo con Maurizio Sarri, dunque, esce agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. E sui social i meme i sfottò non si contano … Vediamo quelli più divertenti nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.