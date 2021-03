Juventus, tempi duri per il ‘Maestro’ Pirlo …

La Juventus di Andrea Pirlo è la peggiore degli ultimi 10 anni in casa bianconera. Non faceva cosi pochi punti, dopo 24 giornate, dalla stagione 2010-2011. Pur vincendo, per esempio, il recupero contro il Napoli del 17 marzo prossimo, potrebbe arrivare al massimo a 49 … Guarda il confronto tra tutte le ultime stagioni della Juventus nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.