Kroos: “Nel calcio di oggi si gioca troppo e manca qualità” | VIDEO

Toni Kroos, ex centrocampista di Bayern Monaco, Real Madrid e Nazionale tedesca, ha parlato del calcio attuale: "Non ci sono poveri"

Un anno dopo il suo ritiro, Toni Kroos ha espresso la sua opinione sul calcio attuale, fatto di calendari sempre più fitti e nuovi tornei, come il Mondiale per Club. "In questo sport non ci sono poveri - ha detto il tedesco ex Bayern Monaco, Real Madrid e Nazionale tedesca - e giocare tanto significa guadagnare molto. Oggi però ci sono troppe partite e la qualità rischia di diminuire". Guarda il video con le sue dichiarazioni