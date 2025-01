Klopp: “Se il Manchester City fosse colpevole…” | VIDEO

Alla presentazione come "Head of Global Soccer" di Red Bull, Jürgen Klopp ha parlato del Manchester City. Ecco le sue parole

Alla presentazione come "Head of Global Soccer" di Red Bull, Jürgen Klopp ha voluto dire la sua anche sul caso che vede coinvolto il Manchester City, su cui pesano 115 capi d'accusa. "Se il City fosse colpevole, direi a tutto di prenotare un volo e venire da me. Io compro la birra!", ha scherzato l'ex allenatore del Liverpool. Video da Gazzetta.it.