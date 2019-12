VIDEO MILAN – In occasione della conferenza stampa della vigilia del match del Liverpool d’esordio nel Mondiale per Club, l’allenatore del club inglese, Jurgen Klopp, esprime tutte le proprie perplessità sul periodo della stagione in cui viene disputata questa competizione, nel bel mezzo dell’annata calcistica. Ecco le parole dell’allenatore tedesco a riguardo in questo breve video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android