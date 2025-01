Klopp cambia vita: “Ora voglio migliorare il calcio” | VIDEO

Jurgen Klopp ha cominciato ufficialmente l'avventura come Global Football Director presso la Red Bull e tutte le squadre che controlla

Jurgen Klopp ha cominciato ufficialmente l'avventura come Global Football Director presso la Red Bull e tutte le squadre che controlla. Guiderà i progetti calcistici internazionali della Red Bull, che includono società in Germania, Austria, Francia, Brasile, America, Portogallo e Giappone. Non si occuperà del Leeds, come forma di rispetto per il Liverpool. Il video da Gazzetta.it.