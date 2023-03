Pirlo spiega i segreti delle punizioni ai suoi calciatori | VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore del Karagümrük, spiega, in questo video, i segreti dei calci di punizione ai suoi 'allievi'. Giocatori fortunati!

Andrea Pirlo, allenatore del Karagümrük ed ex fuoriclasse di Inter, Milan, Juventus e Nazionale Italiana, spiega, in questo video, i segreti dei calci di punizione ai suoi 'allievi'. Giocatori fortunati, quelli della squadra turca da lui allenata! In fin dei conti, non è da tutti poter apprendere come battere un perfetto calcio da fermo da chi veniva chiamato, in carriera, il 'Maestro' ...