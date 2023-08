Kane, i suoi primi giorni da attaccante del Bayern Monaco | VIDEO

Il Bayern Monaco ha rilevato Harry Kane dal Tottenham per 120 milioni di euro bonus inclusi. Ecco i primi passi del bomber in Germania

Il Bayern Monaco ha sostituito Robert Lewandowski, a distanza di un anno dalla sua cessione al Barcellona, rilevando Harry Kane dal Tottenham per 120 milioni di euro bonus inclusi. Il centravanti inglese, classe 1993, è arrivato in Germania al termine di una lunga ed estenuante trattativa con gli 'Spurs'. Ecco i primi passi dell'attaccante nella sua nuova società in questo video