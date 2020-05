Kalou, scandalo in Bundesliga: subito sospeso | VIDEO

ULTIME NEWS – Salomon Kalou è stato sospeso dall’Hertha Berlino per una diretta Facebook nella quale parla dello stipendio mostrando la busta e facendo insinuazioni sul compenso che dovrebbe essere ridotto. Poi critica club e Bundesliga, ma non solo. Ha anche filmato il compagno Jordan Torunarigha che viene sottoposto a tampone senza le adeguate misure igieniche e anti contagio.

“Non ha recato danni soltanto al club, ma ha anche mostrato che in tutta la discussione sociale sulla ripresa del campionato, un giocatore, pure esperto, non prende sul serio il tema del Coronavirus“, ha detto il manager Michael Preetz.

Furibonda anche la Bundesliga: “Le immagini di Salomon Kalou nello spogliatoio dell’Hertha sono assolutamente inaccettabili. Non può esserci tolleranza, anche per riguardo a giocatori e club che si stanno comportando in maniera adeguata alla serietà della situazione”.

Le scuse di Kalou: “Prendo il virus sul serio, non avevo riflettuto sulle conseguenze del video ed ero soltanto contento perché i nostri tamponi erano tutti negativi”. Intanto ecco gli ultimi aggioramenti sul coronavirus in Italia e nel mondo >>>