Juventus, Vlahovic via? I tifosi gli chiedono di restare | VIDEO

Dusan Vlahovic acclamato dai tifosi della Juventus nel ritiro bianconero a Herzogenaurach (Germania): resterà o andrà via, magari al Milan?
Dusan Vlahovic è un obiettivo di calciomercato del Milan e potrebbe lasciare la Juventus. Presente al ritiro bianconero, a Herzogenaurach (Germania), l'attaccante serbo classe 2000 è stato acclamato dai tifosi, che gli hanno chiesto di restare. Guarda il video