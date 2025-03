Juventus, Tudor nuovo allenatore: come cambia la formazione | VIDEO

Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus, dovrebbe cambiare molto la formazione dei bianconeri e rilanciare qualche giocatore. Il video

Cambiare allenatore per riconquistare la zona Champions League. Questo l'obiettivo che la Juventus ha affidato a Igor Tudor che proporrà la sua consueta difesa a tre. In attacco Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani possono convivere. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', che formazione dovrebbe proporre il croato alla guida della 'Vecchia Signora'