Garlando: “Juventus, Thiago Motta pazzo di Vlahovic: il motivo” | VIDEO

Thiago Motta, allenatore della Juventus, si gode il bel momento di Dusan Vlahovic, bomber bianconero. Il tecnico lo adora perché ... il video

Con Thiago Motta, Dusan Vlahovic è entrato in una nuova dimensione, quella del leader, ed ha svoltato passando da quattro partite a secco a quattro reti in quattro giorni. Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport) ci spiega perché, secondo lui, il problema della Juventus non è mai stato il serbo. Guarda l'estratto video dell'ultima puntata de "La Tripletta", il podcast settimanale della 'rosea'