Juventus-Sampdoria 4-2: il film della partita dei bianconeri | VIDEO

La Juventus ha battuto, soffrendo, la Sampdoria per 4-2 all'Allianz Stadium. Doppio vantaggio bianconero, duplice rimonta, il successo finale

La Juventus di Massimiliano Allegri ha superato all'Allianz Stadium di Torino la Sampdoria di Dejan Stanković per 4-2 nel posticipo domenicale della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Duplice vantaggio bianconero con Gleison Bremer ed Adrien Rabiot; quindi doppia rimonta doriana. Nella ripresa, altro gol di Rabiot e primo centro in Serie A per Matías Soulé. Nel mezzo, il rigore fallito da Dušan Vlahović. Vediamo, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le immagini più belle di questa partita