Juventus, rimpianto Hujsen: magia in allenamento con la Spagna | VIDEO

Dean Hujsen, ex Juventus, appena passato dal Bournemouth al Real Madrid, incanta anche con le 'Furie Rosse'. Guarda il video

Il talento non gli è mai mancato e ora la Spagna e soprattutto il Real Madrid se lo godono. Dean Huijsen, fresco di trasferimento al Real Madrid per quasi 60 milioni di euro dal Bournemouth, regala un'altra perla in allenamento con le Furie Rosse, in vista della semifinale di Nations League contro la Francia. Un destro all'incrocio che dimostra ancora una volta le sue qualità tecniche e che lascia qualche rimpianto alla Juventus, che lo ha visto crescere nei suoi primi anni di carriera per poi cederlo in Premier League. Guarda il video