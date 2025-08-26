Juventus, Pugno si tatua Giampaolo sul braccio: ecco il motivo | VIDEO

Diego Pugno, giovane attaccante della Juventus, si è tatuato sul braccio la foto del suo esordio in Serie A: compare anche Marco Giampaolo!

Diego Pugno, attaccante 18enne della Juventus, ha deciso di farsi tatuare sul braccio l'immagine del suo esordio in Serie A. Il risultato è un tattoo super dettagliato, nel quale compaiono anche il quarto uomo, Antonino Gallo e l'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo: guarda il video!