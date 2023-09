Pogba positivo al testosterone: la notizia sulla stampa estera | VIDEO

Paul Pogba trovato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus 0-3 dello scorso 20 agosto alla 'Dacia Arena'. Le reazioni all'estero

Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993, è stato trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping effettuati dopo Udinese-Juventus 0-3 dello scorso 20 agosto alla 'Dacia Arena', partita della prima giornata di questo campionato. Il giocatore, sospeso in via cautelare, rischia 4 anni di squalifica. Ecco come la notizia è stata accolta dalla stampa estera in questo video della redazione di 'GazzettaTV'