Juventus, Pogba positivo al doping: tutte le tappe del caso | VIDEO

Paul Pogba della Juventus, positivo al doping (testosterone) a fine agosto, è risultato positivo anche alle controanalisi. Il punto nel video

Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993, era stato trovato positivo al doping (testosterone) nei controlli effettuati dopo Udinese-Juventus 0-3 di fine agosto. Ieri, le controanalisi hanno confermato la positività dell'ex Manchester United. Cosa succederà ora? Il numero 10 bianconero rischia una lunga squalifica e anche la risoluzione del contratto da parte del club bianconero. Dall'istruttoria dell'antidoping all'eventuale processo: ecco tutte le tappe previste per il caso in cui si trova coinvolto il centrocampista della Juventus Paul Pogba, dopo l'accertazione della sua "non negatività" al testosterone, in questo video di 'GazzettaTV'