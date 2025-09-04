PIANETAMILAN i nostri video Juventus, niente Brasile per Bremer: resta a Torino e lavora così | VIDEO
Gleison Bremer, non convocato dal Brasile di Carlo Ancelotti, pensa a rimettersi in piena forma per gli impegni con la Juventus. Il video
Il difensore Gleison Bremer, non convocato dal Brasile del Commissario Tecnico Carlo Ancelotti per queste partite di settembre valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ne approfitta per allenarsi e trovare la forma migliore con la Juventus. Ecco il video pubblicato dal centrale ex Torino sui social. (Instagram/@bremer)