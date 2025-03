Juventus, nessuno come Tudor a stagione in corso: parlano i numeri | VIDEO

Igor Tudor al posto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus: ogni volta che è entrato a stagione in corso, ha fatto meglio di chi c'era

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus: avrà nove partite di campionato e il Mondiale per Club per convincere la dirigenza bianconera. Tudor, però, è un maestro quando subentra a stagione in corso: le sue esperienze all'Udinese, all'Hellas Verona e alla Lazio sono un ottimo biglietto da visita. Guarda il video