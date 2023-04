Juventus-Napoli, le probabili formazioni di Allegri e Spalletti | VIDEO

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera alle ore 20:45. Il video

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Napoli, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che hanno riottenuto i 15 punti per i quali erano stati inizialmente penalizzati, puntano a blindare un posto in Champions League per la prossima stagione. Gli azzurri di Luciano Spalletti, invece, vogliono offrire una grande prestazione per avvicinarsi allo Scudetto. Vediamo, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le probabili formazioni del match