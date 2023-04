Juventus-Napoli 0-1, Osimhen sui social: “La capolista se ne va” | VIDEO

Victor Osimhen scatenato in aereo dopo Juventus-Napoli 0-1 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco cosa ha combinato in diretta sui social

Juventus-Napoli, all'Allianz Stadium di Torino, è finita 0-1 con il gol di Giacomo 'Jack' Raspadori in pieno recupero. Gli azzurri, ora, sono ad un passo dalla conquista aritmetica dello Scudetto: potrebbe arrivare già domenica prossima. Intanto, in questo video social di Victor Osimhen, vediamo il bomber nigeriano - scatenato - sull'aereo di ritorno per Napoli in diretta con i tifosi partenopei