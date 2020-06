JUVENTUS-MILAN: Top e Flop del match di Coppa Italia / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Juventus-Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nel video i nostri top e flop rossoneri. La gara è finita 0-0 e dunque sono i bianconeri a volare in finale. Il Milan ha giocato in 10 contro 11 per 75 minuti e Cristiano Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore. Si rivela decisivo il rigore trasformato all’andata all’ultimo secondo, con tantissimi dubbi sull’assegnazione. Milan male nel primo tempo e meglio nella ripresa, ma comunque poco propositivo, visto che un gol andava segnato e anche con un gol della Juve al limite si sarebbero calciati i rigori. Per le nostre pagelle CLICCA QUI >>>

