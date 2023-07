Juventus-Milan, gol e azioni salienti della partita | VIDEO

Stamattina si è giocata Juventus-Milan, amichevole. Hanno vinto i bianconeri ai rigori. 2-2 nei 90 minuti: gol e azioni in questo video.

Stamattina presto si è giocata Juventus-Milan, amichevole negli USA. Hanno vinto i bianconeri ai rigori. 2-2 nei 90 minuti: gol e azioni in questo video, pubblicato dalla società su Twitter: "Una partita da brivido, con Thiaw e Giroud che trovano la rete per i rossoneri. Non perderti gli highlights".