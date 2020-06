JUVENTUS-MILAN: Coppa Italia, Pioli e i 5 intoccabili / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina il ritorno in campo e spetterà ai rossoneri l’onore di giocare la prima partita dopo la sosta a causa dell’emergenza Coronavirus. Si riparte con la Coppa Italia e con Juventus-Milan, ritorno della semifinale (andata 1-1). I rossoneri ci arrivano in emergenza e senza tre uomini chiave: assenti per squalifica Theo Hernandez e Samu Castillejo, mentre squalifica più infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Dovrà dunque lavorare un po’ di fantasia per la formazione, Stefano Pioli, tranne che per i cinque intoccabili. Nella video news i dettagli. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

