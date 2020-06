JUVENTUS-MILAN: Coppa Italia, la probabile formazione / News

VIDEO MILAN NEWS – Si ricomincia. Il calcio italiano, dopo l’emergenza Coronavirus, riparte da Juventus-Milan, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

All’andata è finita 1-1, con i rossoneri che hanno recriminato per il gol all’ultimo minuto segnato dai bianconeri con Cristiano Ronaldo, su calcio di rigore discutibile.

Non solo, il Milan ha perso anche i pezzi all’andata: Samu Castillejo e Theo Hernández squalificati, insieme a Zlatan Ibrahimovic che però è anche infortunato. Stefano Pioli dovrà dunque provare a reinventarsi l’undici di partenza.

Cambio di modulo anche, con un 4-3-2-1 in stile Carlo Ancelotti e con Ante Rebic unica punta. Spazio anche a Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà, apparsi particolarmente in forma. Nella video news la probabile formazione. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓