Juventus-Milan 2-0, il delirio dei tifosi bianconeri sui social | VIDEO

La Juventus di Thiago Motta batte per 2-0 il Milan di Sérgio Conceição all'Allianz Stadium: ecco le reazioni dei tifosi bianconeri sui social

La Juventus di Thiago Motta batte per 2-0 il Milan di Sérgio Conceição all'Allianz Stadium, in occasione della 21^ giornata della Serie A 2024-2025. Reti di Samuel Mbangula (59') e Timothy Weah (64'). Ecco, dunque, le reazioni dei tifosi bianconeri sui social in questo video della redazione di 'GazzettaTV'