Juventus, Pogba sui social: “Ho sofferto molto. Ci rifaremo” | VIDEO

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha terminato anzitempo la sua stagione dopo l'infortunio contro la Cremonese. Il messaggio social

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha rotto il silenzio dopo l’ennesimo infortunio che ha chiuso definitivamente la prima stagione di rientro in bianconero. Il francese, classe 1993, ha infatti postato un video sui suoi canali social: “Ciao a tutti, penso che sia il momento giusto per parlare dopo questo lungo periodo di silenzio. Innanzitutto faccio un riassunto della mia stagione, un anno molto molto complicato, con dei problemi con il calcio e sul campo. Come sapete, per quanto riguarda l’esperienza sul campo, è stato davvero difficile per me e per quello che è successo”. Continua a guardare