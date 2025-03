Juventus, la rivoluzione di Motta: cambia modulo ma non solo | VIDEO

4 gol presi dall'Atalanta, 3 dalla Fiorentina negli ultimi 180' di gioco: la Juventus di Thiago Motta non gira più. E il tecnico cambia tutto

Thiago Motta ha scelto il nuovo modulo per la Juventus: addio al 4-2-3-1, e soprattutto a Teun Koopmeiners. L'olandese non ha inciso né come centrocampista centrale, né come trequartista. Al suo posto il tecnico bianconero potrebbe potrebbe schierare un attaccante in più, Dušan Vlahović. Guarda il video