Zanetti: “Juventus-Inter? Loro stanno bene, ma noi …” | VIDEO

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato del big match del prossimo 26 novembre in casa della Juventus. Le sue dichiarazioni

Domenica 26 novembre, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Inter, partita della 13^ giornata della Serie A 2023-2024. Il Derby d'Italia, in questa stagione, vale lo Scudetto: i bianconeri, infatti, sono secondi in classifica, a quota 29 punti, a due lunghezze di distanza proprio dai nerazzurri, primi in graduatoria in campionato con 31. Ecco, proprio sul big match, le dichiarazioni rilasciate ieri da Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, a margine della presentazione del suo nuovo libro "Un legame mondiale". Le parole nel video