Juventus-Inter: il finale incandescente da Lukaku a Cuadrado | VIDEO

Quello in Coppa Italia tra Juventus e Inter è stato un match con un finale incandescente che ha visto Lukaku e Cuadrado tra i protagonisti

Che le sfide tra Juventus e Inter non siano mai tranquille lo abbiamo imparato negli anni, ma un finale come quello visto in Coppa Italia, con scintille e battibecchi tra giocatori, sembra essere un replay del match di campionato. Tra i protagonisti Romelu Lukaku e Juan Cuadrado, entrambi espulsi.