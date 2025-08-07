PIANETAMILAN i nostri video Juventus, il nuovo ruolo di Koopmeiners cambia il calciomercato | VIDEO
Juventus, il nuovo ruolo di Koopmeiners cambia il calciomercato | VIDEO
Igor Tudor, allenatore della Juventus, sta impiegando Teun Koopmeiners davanti alla difesa: svolta anche in chiave calciomercato? Il video
Nelle ultime amichevoli l'ex atalantino Teun Koopmeiners è stato impiegato da Igor Tudor, allenatore della Juventus, davanti alla difesa. La scelta del tecnico ha delle ripercussioni anche sulle strategie di calciomercato dei bianconeri: guarda il video di 'GazzettaTV'