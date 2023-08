Juventus, il meglio di Vlahovic nella stagione 2022-2023 | VIDEO

Dusan Vlahovic vuole riscattare un'annata negativa con la sua Juventus. Ecco i migliori momenti del serbo nella stagione 2022-2023. Il video

Poteva andare al PSG, al Bayern Monaco o al Chelsea. Alla fine Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus con tanta voglia di riscatto in vista della stagione che sta per iniziare. Rivediamo, in questo video, i migliori momenti del centravanti serbo, classe 2000, nell'ultima annata con la 'Vecchia Signora'