Juventus, ieri primo allenamento di Kolo Muani con i bianconeri | VIDEO

La Juventus sarà di scena stasera a Bruges in Champions League: intanto, ieri, allenamento in gruppo per Randal Kolo Muani. Il video

Primo allenamento con la Juventus, ieri, per Randal Kolo Muani, in attesa di risolvere le ultime pratiche burocratiche con il PSG per il suo acquisto in questo calciomercato invernale. L'allenatore Thiago Motta ha preparato la sfida di stasera contro il Bruges in Champions League ritrovando in gruppo Kenan Yıldız, Weston McKennie e Francisco Conceição