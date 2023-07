Juventus, Giuntoli sicuro: “Allegri è il condottiero ideale” | VIDEO

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, ha rafforzato la posizione dell'allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Conferenza stampa di inizio stagione, ieri, in casa Juventus. L'ha tenuta Cristiano Giuntoli, ex Napoli, che da qualche giorno ha assunto l'incarico - di fatto - di responsabile dell'area tecnica del club bianconero. Durante l'incontro con i giornalisti, Giuntoli ha voluto rafforzare la posizione dell'allenatore Massimiliano Allegri sulla panchina della 'Vecchia Signora'. "È il più talentuoso di tutti, ne siamo sicuri". Guarda il video con alcune delle sue dichiarazioni sul tecnico in conferenza