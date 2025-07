Juventus fuori dal Mondiale per Club, le reazioni social dei tifosi | VIDEO

Real Madrid-Juventus 1-0, bianconeri eliminati dal Mondiale per Club: sui social, reazioni dei tifosi soprattutto sui cambi di Igor Tudor

La Juventus viene eliminata dal Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: decide il gol di Gonzalo Garcia al 54'. Nonostante una buona prestazione, specie nel primo tempo, tanta è l'amarezza dei tifosi bianconeri nelle loro reazioni sui social. Critiche a Igor Tudor per i cambi (in particolare per l'uscita anticipata dal campo di Kenan Yıldız), mentre non mancano i complimenti per il portiere Michele Di Gregorio, autore di numerose parate decisive. Guarda il video di 'GazzettaTV'