PIANETAMILAN i nostri video Juventus, Bremer: “Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima” | VIDEO
INTERVISTE
Juventus, Bremer: “Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima” | VIDEO
Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, torna finalmente disponibile dopo un calvario durato quasi un anno. Le sue parole
Tra le assenze più rilevanti della scorsa stagione della Juventus, quella di Gleison Bremer è stata senz’altro tra le più pesanti. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, la colonna portante della difesa di Igor Tudor è pronta a rientrare in campo. Ecco, nel video, uno stralcio della sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'