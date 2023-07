Juventus, Bonucci fuori rosa: l’ultima stagione in bianconero | VIDEO

Leonardo Bonucci non rientra più nei piani della Juventus. Vediamo, nel video, come il classe 1987 ha vissuto la sua ultima stagione a Torino

Leonardo Bonucci, classe 1987, è stato messo fuori rosa dalla Juventus. I dirigenti bianconeri, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, hanno comunicato ieri la decisione al difensore ex Milan, per anni fulcro della Nazionale Italiana. Nell'ultima stagione per Bonucci tanti problemi fisici ed innumerevoli panchine con la squadra di Massimiliano Allegri. Ripercorriamo la sua ultima annata in bianconero in questo video-servizio di 'GazzettaTV'